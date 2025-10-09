ニューギングループは、「パチンコ・パチスロ花の慶次」の盛り上げを目的とし、「花慶の日2025 黄金の響宴 in ベルサール秋葉原」を、2025年10月19日(日)に、東京・秋葉原のベルサール秋葉原にて開催する。「花慶の日」は、同社の人気シリーズである「パチンコ・パチスロ花の慶次シリーズ」にちなみ、「は(8)な(7)」の語呂合わせから、8月7日を「花慶の日」として、 2010年に日本記念日協会に認定されたもの。10月19日に開催される