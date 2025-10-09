これは筆者友人A男の話。彼女の夢を応援するつもりで、家事も全部担い、夫婦として歩んできました。けれど「子どもが欲しい」という一言から初めての衝突が生まれ、結果的に離婚を選ぶことになった体験です。 夢を追う彼女のそばにいることが好きだった 彼女は仕事も旅行も全力で楽しむ、行動力あふれる人でした。結婚してからもやりたいことが多く、忙しい日々。私はそんな彼女を尊敬していて、家事は自然と自分が担うことが