YouTube動画「高市早苗さんの記者会見の前に、偶然マイクが拾って全国に生放送された、記者の『本音』（笑）」が公開され、発言者の茂木健一郎さん（記者になりきった脳科学者）が、記者会見の裏側をテーマに、マスコミの「本音」トークをコミカルに披露した。動画では、日本初の女性総理誕生が話題となる中、「高市さんが女性総理になったら、フェミニストたちは『私たちの代表とは認めません』って騒ぐだろ