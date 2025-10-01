牛角は、2025年10月1日から21日までの平日限定で、「秋の焼肉祭り」を開催します。アイスやドリンクなどお得がたくさん 「秋の焼肉祭り」では、「やみつきハラミ」は"半額"、「牛角ハラミ」「牛角上ハラミ」も特別価格で楽しむことができます。さらに、「蜜おさつバター」や「牛角アイス」、ドリンクもお得に。実施期間は、2025年10月1日から21日までの平日限定。対象商品13品の中からピックアップして紹介します。 ・やみつきハラ