【牛角】やみつきハラミが「半額」に！人気の3種が今だけお得に楽しめる半額ハラミ祭り開催。

牛角は、2025年10月1日から21日までの平日限定で、「秋の焼肉祭り」を開催します。

アイスやドリンクなどお得がたくさん

「秋の焼肉祭り」では、「やみつきハラミ」は"半額"、「牛角ハラミ」「牛角上ハラミ」も特別価格で楽しむことができます。さらに、「蜜おさつバター」や「牛角アイス」、ドリンクもお得に。

実施期間は、2025年10月1日から21日までの平日限定。

対象商品13品の中からピックアップして紹介します。

・やみつきハラミ 味噌にんにく

噛むたびにあふれる肉汁がたまらない一皿。味噌だれに含まれる酵素がお肉をジューシーに仕上げ、香ばしい香りが食欲をそそります。にんにくと味噌のコクが相性抜群でやみつきのおいしさです。

通常価格638円のところ、特別価格319円。

・牛角ハラミ

肉の旨みがぎゅっと詰まったサガリに、ピリッと効いた黒胡椒がアクセントのクセになる一皿です。

通常価格748円のところ、特別価格528円。

・牛角上ハラミ

30日間かけて丁寧に熟成されたお肉は、ひと口ごとに広がるやわらかさとジューシーさたまらない贅沢な一皿です。

通常価格968円のところ、特別価格748円。

蜜おさつバターに牛角アイスをトッピングする、話題のアレンジメニューもお得に楽しめます。

他にもお得がたくさん。

実施店舗は、沖縄県を除く全国の牛角店舗。なお、牛角食べ放題専門店・牛角焼肉食堂・牛角成城学園前店は対象外です。

利用方法は、着席時・会計時に「専用ページ画面」をスタッフへ提示するだけ。割引前の飲食代が3300円以上で利用可能です。

その他のクーポンや優待サービスとの併用は不可（併用可の記載があるものを除く）。

キャンペーンの専用ページは公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部