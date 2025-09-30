IIJ mioがモトローラのスマホ発売へ 価格は13万5800円ケータイ Watch

IIJ mioがモトローラのスマホ発売へ 価格は13万5800円

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • IIJが10日、モトローラのスマホ「motorola razr 60」を発売する
  • 約3.6インチのサブディスプレイを備え、キャッシュレス決済などを利用可能
  • AI機能「moto ai」も搭載し、気分に合わせて選曲しプレイリストも作成する
