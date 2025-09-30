ニューストップ > IT 経済ニュース > IIJ mioがモトローラのスマホ発売へ 価格は13万5800円 キャッシュレス IIJmio MNP Android MVNO ギガ ディスプレイ ケータイ Watch IIJ mioがモトローラのスマホ発売へ 価格は13万5800円 2025年9月30日 11時55分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 IIJが10日、モトローラのスマホ「motorola razr 60」を発売する 約3.6インチのサブディスプレイを備え、キャッシュレス決済などを利用可能 AI機能「moto ai」も搭載し、気分に合わせて選曲しプレイリストも作成する 記事を読む おすすめ記事 comicoが“今の気分”にぴったりのBLを診断！ BLチャート公開＆100話分無料話増量キャンペーン開催 2025年9月23日 10時0分 TDM850はパリダカのスーパーテネレをベースにオンロード・ツアラーで開花！【このバイクに注目】（このバイクに注目） 2025年9月25日 7時0分 ゲーミングモニターブランド「Pixio」 初となるイエローカラーのゲーミングモニターとモニターアームを2025年9月24日（水）より予約販売開始 2025年9月24日 10時0分 「忘れ物防止タグ」に待望のAndroidバージョンが登場！2カラー展開で10月新発売！超薄2.6mmカードタイプも登場。 2025年9月26日 14時10分 Snow Man目黒蓮「渋滞がパーティー会場に！」モトローラ新CMで“ノリノリ” 2025年9月30日 11時0分