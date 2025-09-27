「重低音がひどい」「なぜ開催許可したのか」「重低音がひどくて子供がずっと泣いていた」「なぜ開催を許可したのか」――。横浜市中区の山下ふ頭で７月下旬に行われた野外ライブで、市に寄せられた騒音に関する苦情や意見が約３００件に上った。市は主催者側に原因究明を要請し、再発防止策を講じる方針だが、一体何が起きたのか。（松岡妙佳）野外ライブは７月２６、２７日午後６時〜９時、人気バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ