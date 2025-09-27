4打数1安打4打点で打率.244【MLB】カブス 12ー1 カージナルス（日本時間27日・シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手は26日（日本時間27日）、本拠地のカージナルス戦に「5番・右翼」で先発出場し、7回に30号満塁弾を放った。日本選手のシーズン30発は松井秀喜、大谷翔平に次いで3人目。右打者では初めてだ。4打数1安打4打点で打率.244。初のシーズン100打点にも到達した。7回1死満塁、右腕ロイクロフトの95.3マイル（約153キロ）の