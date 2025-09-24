かっぱ寿司は、『令和8年コロワイドグループおせち』の予約を、2025年9月25日から全国の店舗で開始する。ラインアップは、豪華三段重「麟(りん)」と、厳選二段「粋(すい)」の全2品。さらに、『日本厳選お取り寄せグルメ』として、「厳選本まぐろ詰め合わせ」「ボイルズワイガニ肩付脚」「国産黒毛和牛スライス」の3品を取り揃えた。〈おせち2品の概要〉◆豪華三段重「麟(りん)」4人前税込･配送料込み23,000円上段にはいくら･蝦夷あ