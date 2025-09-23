こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した銀河「NGC 2775」。かに座の方向、約6700万光年先にあります。毛糸で編み上げたようなふわふわとした印象を受ける姿のNGC 2775は渦巻銀河（※）に分類されていますが、レンズ状銀河に分類する研究者もいます。※…NGC 2775は、はっきりとした渦巻腕を持たない「flocculent spiral galaxy」、日本語では「羊毛状渦巻銀河」と呼ばれるタイプのひとつとして知られています。【▲ ハッブ