こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した銀河「NGC 2775」。

かに座の方向、約6700万光年先にあります。

毛糸で編み上げたようなふわふわとした印象を受ける姿のNGC 2775は渦巻銀河（※）に分類されていますが、レンズ状銀河に分類する研究者もいます。

※…NGC 2775は、はっきりとした渦巻腕を持たない「flocculent spiral galaxy」、日本語では「羊毛状渦巻銀河」と呼ばれるタイプのひとつとして知られています。

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した銀河「NGC 2775」（Credit: ESA/Hubble & NASA, F. Belfiore, J. Lee and the PHANGS-HST Team）】

レンズ状銀河は渦巻銀河と楕円銀河の中間にあたる形態の銀河で、中央部分の膨らみや円盤構造はあるものの、渦巻銀河の特徴である渦巻腕は持たないとされています。

ESA＝ヨーロッパ宇宙機関によると、レンズ状銀河がどのようにして形成されるのかは、まだはっきりとは理解されていません。他の銀河と合体した渦巻銀河か、星形成に必要なガスがほとんど枯渇して渦巻腕が目立たなくなった銀河の可能性が考えられるといいます。

NGC 2775の場合、他の銀河と合体したことを示す証拠がいくつか見つかっています。そのひとつは、この画像には写っていませんが、NGC 2775の周囲で約10万光年にわたって伸びる水素ガスの尾のような構造。この構造は、過去に接近しすぎて吸収された、1つかそれ以上の銀河の残骸である可能性が指摘されています。本当に銀河どうしの合体を経験していたとすれば、NGC 2775の特徴的な姿を説明できるかもしれません。

冒頭の画像は“ハッブル宇宙望遠鏡の今週の画像”として、ESAから2025年9月22日付で公開されています。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

