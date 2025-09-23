映画『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』より、本日9月23日にブルース・スプリングスティーンが76歳の誕生日を迎えたことを祝して、心揺さぶる本予告が解禁された。【動画】1982年ニュージャージー、33歳のスプリングスティーンは何と向き合っていたのか--本予告本作は、ロックの英雄、そしてアメリカの魂と称され、50年にわたって第一線を走り続けるブルース・スプリングスティーンの若き日を描く感動の音楽ドラマ。公