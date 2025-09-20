ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÂè8ÆüÎ¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂè8Æü¤¬20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ìÈ¯Ãå¤Î¥³¡¼¥¹¤ÇÁè¤¦½÷»Ò20¥­¥í¶¥Êâ¤ÇÆ£°æºÚ¡¹»Ò¡Ê¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¤¬¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£1»þ´Ö26Ê¬18ÉÃ¤ÎÆüËÜ¿·µ­Ï¿¤Ç¡¢¶¥Êâ½÷»Ò¤Ç½é¤ÎÉ½¾´Âæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²÷µó¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡£¤Ø¤½¤Ë¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤ê¡¢Êâ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡£ÀÖ¤¤¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤É¤Î¥Æ¡¼¥×¤ò¤Ø¤½¤ò±£¤¹¤è¤¦