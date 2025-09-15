動画「日本語に対応したGoogleのAI検索機能『AIモード(AI Mode)』の概要と使い方＋今後実装予定の機能！」で、AI解説者のミライ氏がGoogle検索の新機能『AIモード』について解説した。動画内では9月9日にスタートした日本語環境のAIモードについて、その概要や利用方法、そして今後実装予定の先進機能まで、幅広く説明されている。 ミライ氏はまず「AIモードは、Googleの最新AIモデル、Gemini 2.