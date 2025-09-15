フランス発のプレミアムファッションスポーツブランド「ラコステ」から、待望のスペシャルコラボが登場！第9弾となるMy Lacoste Art Programの相手は、日本が誇る怪獣王「ゴジラ」。原宿店をはじめ日比谷店、渋谷PARCO POP UP STORE、そして公式オンラインストアにて9月19日（金）より限定発売されます。ファン必見の遊び心たっぷりなアイテムは要チェックです。 怪獣王とワニが共演！限定デザイン ゴジラTシャツ TM &