【ラコステ×ゴジラ】原宿店限定！遊び心あふれる最新コラボアイテム登場

フランス発のプレミアムファッションスポーツブランド「ラコステ」から、待望のスペシャルコラボが登場！第9弾となるMy Lacoste Art Programの相手は、日本が誇る怪獣王「ゴジラ」。原宿店をはじめ日比谷店、渋谷PARCO POP UP STORE、そして公式オンラインストアにて9月19日（金）より限定発売されます。ファン必見の遊び心たっぷりなアイテムは要チェックです。

怪獣王とワニが共演！限定デザイン

ゴジラTシャツ

TM & © TOHO CO., LTD.

キングギドラTシャツ

TM & © TOHO CO., LTD.

モスラ幼虫Tシャツ

TM & © TOHO CO., LTD.

ゴジラ＋ラコステTシャツ

TM & © TOHO CO., LTD.

モスラTシャツ

TM & © TOHO CO., LTD.

ゴジラポロシャツ

TM & © TOHO CO., LTD.

ゴジラ＋ラコステポロシャツ

TM & © TOHO CO., LTD.

ゴジラフーディー

TM & © TOHO CO., LTD.

キングギドラフーディー

TM & © TOHO CO., LTD.

モスラフーディー

TM & © TOHO CO., LTD.

今回のコラボでは「ゴジラ」「キングギドラ」「モスラ」「モスラ幼虫」がラコステのワニと共演。

ユーモラスな“Play together”をテーマにしたビジュアルは、世代を超えて楽しめる仕上がりです。ゴジラの背びれが生えた特別なワニモチーフも登場し、コレクションならではの遊び心が光ります。

Tシャツ（14,300円～15,400円）やポロシャツ（22,000円）、フーディー（30,800円）など多彩なラインナップが揃います。

限定店舗・オンラインで手に入る注目アイテム

ゴジラ＋ラコステキャップ

TM & © TOHO CO., LTD.

ソックス

TM & © TOHO CO., LTD.

原宿店のほか、日比谷店・渋谷PARCO POP UP STORE・公式オンラインストアでも販売される今回のコレクション。

特に日比谷店とオンライン限定で発売される「ゴジラポロシャツ」（22,000円）や「ゴジラ＋ラコステポロシャツ」（22,000円）は見逃せません。

スペシャル・ノベルティ

TM & © TOHO CO., LTD.

さらにキャップ（13,200円）やソックス（3,300円）も展開。16,500円以上の購入で、ゴジラやミニラが描かれた特別バンダナがプレゼントされる嬉しい特典も♡

店舗装飾や展示でさらに盛り上がる

TM & © TOHO CO., LTD.

発売を記念して、LACOSTE原宿店ではゴジラ（2002）とモスラ幼虫（2003）、日比谷店ではキングギドラ（1998）が展示され、迫力ある装飾で来店者を迎えます。

展示は9月19日（金）～10月8日（水）まで。ショッピングと一緒に、特別な空間演出も楽しめるのが魅力です。

TM & © TOHO CO., LTD.

ラコステ×ゴジラで遊び心ある秋スタイルを

ラコステとゴジラがタッグを組んだMy Lacoste Art Program Vol.9は、ファッションとカルチャーが融合した特別なコレクション。

限定デザインのTシャツやフーディーはもちろん、ポロシャツや小物まで幅広く揃い、日常のスタイルにさりげなく遊び心をプラスしてくれます。

数量限定のため、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめ。今年の秋はラコステ×ゴジラで、スタイリングを楽しんでみて♡