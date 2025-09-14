スイーツ好きの間で話題を集める「toroa（トロア）」が、2025年9月10日（水）～9月23日（火）の期間限定で大丸東京店に登場します。おとりよせネット大賞総合大賞も受賞した実力派ブランドが手がけるのは、チョコレート好きにはたまらない禁断の「チョコだらけクッキー缶」や、贅沢なレーズンバターサンド「トロバタ」など。ここでしか味わえない至福のひとときを楽しんでみませんか？ toroa