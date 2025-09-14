大丸東京店に期間限定出店！toroaの禁断のクッキー缶＆トロバタが登場

スイーツ好きの間で話題を集める「toroa（トロア）」が、2025年9月10日（水）～9月23日（火）の期間限定で大丸東京店に登場します。おとりよせネット大賞総合大賞も受賞した実力派ブランドが手がけるのは、チョコレート好きにはたまらない禁断の「チョコだらけクッキー缶」や、贅沢なレーズンバターサンド「トロバタ」など。ここでしか味わえない至福のひとときを楽しんでみませんか？

toroa自慢のクッキー缶が勢ぞろい

「チョコだらけクッキー缶」（3,980円）は、北海道産発酵バターと独自ブレンドチョコを使用した贅沢な味わい。5種の食感を楽しめる禁断の逸品です。

さらに「白いチョコだらけクッキー缶」（3,980円）は、ホワイトチョコのミルキーな甘さが広がる一缶。どちらも一口で虜になる濃厚な美味しさが魅力です。

人気のトロバタシリーズも登場

トロバタ（レーズン）

トロバタ（レーズン&ストロベリー）

トロバタ（レーズン&マロン）

トロバタ（レーズン&抹茶）

背徳のレーズンバターサンド「トロバタ」も展開。

定番人気「レーズン」（3個入 1,080円／6個入 1,980円）をはじめ、「レーズン&ストロベリー」「レーズン&マロン」「レーズン&抹茶」（各6個入 1,980円）と、4種類のフレーバーが登場します。

発酵バター香るクッキーとたっぷりのクリームが織りなすリッチな味わいは、自分へのご褒美にも手土産にもぴったり♪

大丸東京店で味わう至福のスイーツ体験

期間限定で登場するtoroaのスイーツは、ここでしか出会えない贅沢なラインアップ。チョコレート好き必見のクッキー缶から、人気のトロバタシリーズまで勢ぞろいしています。

大切な人へのギフトにはもちろん、日常を少し特別に彩る自分時間のお供にもおすすめ♡ ぜひ大丸東京店で、とびきりの甘美なひとときを楽しんでみてください。