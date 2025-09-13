グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。9月6日（土）の放送は、アーティストの安田レイ（やすだ・れい）さんが登場！ 海外でのライブの話や8月27日（水）にリリースした両A面シングル「光のすみか / BROKEN GLASS」について語りました。（左から）潮紗理菜、安田レイさん、遠山大輔◆インドネシア・ジャカルタのフェスで感動