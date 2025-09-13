MTV主催のミュージックビデオの祭典にして、全米最大級の音楽授賞式である2025年MTVビデオ・ミュージック・アワード（MTV VMAs）が、現地時間9月7日に、ニューヨーク州エルモントのUBSアリーナで開催された。サブリナ・カーペンターやアリアナ・グランデらの美しきレッドカーペットルックを紹介しよう。【フォト特集】レッドカーペットを彩ったアーティストたちをチェック！■サブリナ・カーペンター今年のMTV VMAで、年間最優