有給休暇は「自分の好きな時に好きなだけ」使っていいのでしょうか？【有給休暇クエスチョン】を通して、会社と労働者が本当に幸せな有給休暇の在り方について解説します。（特定社会保険労務士 採用定着士、大槻経営労務管理事務所鈴木麻耶）有給休暇を20日間取る人がSNSで大議論「有給休暇を年間20日間、取る人をどう思うか？」がSNS上で議論になりました。投稿者は「皆さんの率直な意見を伺いたい」という意図があったようで