お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が１１日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜・午後１１時）の「粗品大好き芸人」に出演。歌手でタレントのあのとの熱愛疑惑について答える一幕があった。この日、２０２４年に浮上した、あのとの熱愛報道について聞かれると「あのちゃんと仲よくしてて。レギュラー番組も始まって。ちょっとカップルに見えるねみたいなバズリ方をして。『そしあの』って言う言葉ができて」と答えた粗