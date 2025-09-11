【小林至教授のマネーボールQ&A】#8【マネーボールQ＆A】プロ野球の「グッズ販売ビジネス」の儲けはどれくらい？【Q】球界はもちろん、国内の野球ファンに衝撃を与えた、ネットフリックスによる「WBC独占配信契約」。これまで地上波で視聴できたWBCが、来年春開催の大会はサブスクに加入、つまり金を払わなければ見られなくなってしまった。なぜ、地上波放送が消滅したのか。これによる日本球界のダメージはあるのか。【A】ま