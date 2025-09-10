9日、爆発音の後に煙が上がるカタールの首都ドーハ（ロイター＝共同）【イスタンブール共同】カタールの首都ドーハの住宅街に突然、複数回の爆発音がとどろいた。イスラエル軍によるイスラム組織ハマス幹部を標的にした9日の攻撃。カタールはパレスチナ自治区ガザの停戦を巡り、イスラエルとハマスの仲介を続けてきた。「イスラエルはあらゆる一線を越えている」。ドーハ市民が怒りで声を震わせた。「大きな爆発音が連続して聞