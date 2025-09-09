ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「全裸の男」が9回目の逮捕…30の事件に関与した疑い 埼玉 時事ニュース 国内の事件・事故 埼玉県 読売新聞オンライン 「全裸の男」が9回目の逮捕…30の事件に関与した疑い 埼玉 2025年9月9日 7時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 埼玉県内で4月、全裸の男による車の強奪やひき逃げなどが相次いだ事件 県警は8日、住所不定、無職の48歳男を殺人未遂容疑で再逮捕した 逮捕は9回目で、県警は強盗致傷容疑など計21件を追送検する方針だ 記事を読む おすすめ記事 フジ火9『新東京水上警察』ポスタービジュアル解禁 チーム碇がついに全員集合 2025年9月9日 6時30分 テレ東“水9”にバカリズム新番組 大森時生氏が担当「バラエティー豊かにハカっていく」 2025年9月3日 12時0分 『スティンガース』スティンガースチーム、禁断の結婚式潜入【第8話あらすじ】 2025年9月9日 7時5分 武田梨奈「早く戻ってこられてうれしい」前作から半年で９作目「ワカコ酒」 2025年9月5日 17時27分 昨年に続き、「お値段そのまま！大盛の陣」開催 価格据え置き・重量増の商品9品を順次発売 2025年9月2日 16時30分