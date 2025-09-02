能登半島の被災地で豪快弾スーパースターが仕掛けたサプライズに喝采が上がっている。昨年元日に発生した能登半島地震の爪痕が残る石川県七尾市で2日、地元・石川県出身の松井秀喜氏が開いた少年野球教室に、イチロー氏が姿を見せた。事前には明かされなかったサプライズの登場に、SNSでは「ええっ!!イチローが七尾に来とったって!?」「ほんとかっこいい」との声が相次いだ。松井氏が主宰するNPO法人「Matsui 55 Baseball Fo