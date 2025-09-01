今夏の甲子園大会では送りバントの数はここ15年間で最多となった。しかし、プロ野球解説者の宮本慎也氏は、今では送りバントをしない方が得点確率は上がると解説している。送りバントは本当に手堅い作戦なのか。【画像】無死一塁から送りバントをした場合、しなかった場合の得点確率宮本慎也氏の最新刊『プロ視点の野球観戦術 戦略、攻撃、守備の新常識』より一部抜粋・再構成してお届けする。 送りバントは本当に手堅い作戦？