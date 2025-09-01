お祭り男が見せた父親としての顔【MLB】ドジャース 5ー4 Dバックス（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャースは31日（日本時間9月1日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦にサヨナラ勝ちした。この日は“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手のボブルヘッドデーだったこともあり、試合前には愛娘のペネロネちゃんが始球式を務めた。父と同じ背番号「8」のユニホームで登場したペネロネちゃん。ホームベース付近から父のグラ