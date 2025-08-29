昨季アーセナルでトップチームの戦力となったDFマイルズ・ルイス・スケリー（18）、MFイーサン・ヌワネリ（18）も驚きだったが、今季はさらに若いMFマックス・ダウマン（15）まで出てきた。アーセナルにとっては嬉しい話だが、同時に難しい問題もある。左サイドバックでブレイクしたスケリーを除くと、ヌワネリとダウマンは共に2列目でのプレイを好むレフティーアタッカーであり、やや特長が重なる。それは右サイドに入るブカヨ・