ベルギー発の高級チョコレートブランド「ピエール マルコリーニ」から、この秋だけの特別なスイーツが登場します。テーマは【秋のプレリュード】。マロンやりんご、ぶどうなど旬の食材を、芳醇なラム酒や濃厚チョコレートと合わせた大人の味わいです。店舗ごとに異なるパフェやワッフル、テイクアウトできるケーキまで、多彩なラインナップが揃いました。ひと足早く秋を感