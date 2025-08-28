待望の初白星に明かした心境…一問一答【MLB】ドジャース 5ー1 レッズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地でのレッズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。復帰後初めて5回を投げ切り、2安打2四球9奪三振1失点の好投で、2023年8月9日（同10日）のジャイアンツ戦以来、749日ぶりとなる勝ち投手となった。試合後の一問一答は以下の通り。――今日の球種について。「元々もう決め