東京23区内における、1平米あたりの平均家賃が安い駅はどこなのでしょうか。株式会社CHINTAI（東京都港区）がこのほど発表した「1平米あたりの平均家賃が安い駅・高い駅ランキング【東京都23区編】」によると、1平米あたりの平均家賃が最も安かったのは、江戸川区の「葛西臨海公園」で2242円でした。一方、平均家賃が最も高かったのは、港区の「外苑前」で6600円だったそうです。【表】東京23区の1平米あたりの平均家賃が安い駅ラ