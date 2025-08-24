連日のように去就が取り沙汰されているのが、レアル・ソシエダ久保建英だ。ソシエダはプロジェクトの中心である久保の放出は考えていない。だが、契約解除金6000万ユーロ（約102億円）が支払われ、選手がOKすれば、抵抗できないのも事実だ。その日本代表MFを巡って、世界的名将が争奪戦を繰り広げているという。アトレティコ・マドリーのディエゴ・シメオネと、フェネルバフチェのジョゼ・モウリーニョだ。アトレティコ