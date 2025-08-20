アルビレックス新潟シンガポールは20日、MF大竹洋平(36)が現役を引退することを発表した。左利きのテクニシャンとして鳴らした大竹はFC東京のアカデミーで育ち、2008年にトップチームへ昇格。その後、セレッソ大阪、湘南ベルマーレ、ファジアーノ岡山、V・ファーレン長崎でプレーし、2024年に新潟シンガポールへと渡った。2024-25シーズンは26試合に出場し、4ゴールを記録。今年5月に契約満了が発表されていた。大竹はクラ