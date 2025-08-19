男性の笑顔は、感情がダイレクトに表れる部分。本命女性に対しては、普段の社交的な笑顔とは違う「特別な表情」が出やすくなります。そこで今回は、笑顔の特徴からわかる男性心理を解説します。目元がゆるむ“本気の笑顔”好きな人を見た瞬間、目尻が下がり、自然な笑顔がこぼれる男性は少なくありません。作り笑いでは目元が動かないため、この違いを観察すると気持ちが透けて見えます。口角だけでなく頬も上がる本命女性の前では