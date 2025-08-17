2025明治安田J1リーグ第26節が16日と17日に行われた。降格圏からの脱出を目指す18位横浜F・マリノスと13位の清水エスパルスの対戦。試合は16分、コーナーキックからの流れからDF加藤蓮が折り返したクロスにDF角田涼太朗が右足で合わせてゴール。角田のJ1初ゴールで横浜FMが先制する。29分にはMF渡辺皓太のスルーパスから上手く裏に抜け出したFWディーン・デイビッドが、相手GKとの一対一を制し同じくJ1リーグ初得点を記録した。前