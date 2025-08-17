横浜FMは快勝 柏は岡山に敗れ首位浮上ならず J1第26節まとめ
2025明治安田J1リーグ第26節が16日と17日に行われた。
降格圏からの脱出を目指す18位横浜F・マリノスと13位の清水エスパルスの対戦。試合は16分、コーナーキックからの流れからDF加藤蓮が折り返したクロスにDF角田涼太朗が右足で合わせてゴール。角田のJ1初ゴールで横浜FMが先制する。29分にはMF渡辺皓太のスルーパスから上手く裏に抜け出したFWディーン・デイビッドが、相手GKとの一対一を制し同じくJ1リーグ初得点を記録した。前半に2点リードで折り返した横浜FMは80分に、FW谷村海那がダメ押しの3点目を奪って3−0とする。その後試合終了間際に清水が1点を返すも反撃はそこまで。横浜FMが2試合ぶりの白星を飾った。
落雷の影響で試合が1時間半の後ろ倒しとなった12位ファジアーノ岡山と3位柏レイソルの一戦。開始4分にMF江坂任の縦パスを受けたMF岩渕弘人がトラップから左足で流し込みホームの岡山が先制する。以降も岡山が積極的にシュートを打ち追加点を狙う展開となり、柏は終始岡山のプレスに苦しみ中々反撃の1点が生まれず前半を終える。後半は一進一退の攻防が続く中90分、GKブローダーセンのロングキックに反応したFWルカオが、飛び出した柏GK小島亨介との競り合いを制し、無人のゴールへ落ち着いて流し込んで追加点。終盤で岡山が2点リードする展開となった。その後柏が1点を返すも、試合は2−1で岡山が勝利し連勝。柏はこの試合で勝利できれば首位座を奪還できたが、そのチャンスを逃した。
そのほか、6連勝中の町田ゼルビアはセレッソ大阪を3−0で下し連勝を7に伸ばした。浦和レッズはFW小森飛絢とMFマテウス・サヴィオのゴールで名古屋グランパスに2-1勝利。3位ヴィッセル神戸はホームで19位横浜FCを迎えるも、終了間際にFW伊藤翔のゴールで横浜FCに敗戦。2連敗で順位を6位に落とし、横浜FCは連敗を7でストップした。
【第26節試合結果】
8月16日（土）
清水エスパルス 1-3 横浜F・マリノス
湘南ベルマーレ 2-2 FC東京
FC町田ゼルビア 3-0 セレッソ大阪
浦和レッズ 2-1 名古屋グランパス
ヴィッセル神戸 0-1 横浜FC
鹿島アントラーズ 1-1 アビスパ福岡
アルビレックス新潟 1-1 川崎フロンターレ
京都サンガF.C. 1-0 東京ヴェルディ
サンフレッチェ広島 1-0 ガンバ大阪
8月17日（日）
ファジアーノ岡山 2-1 柏レイソル
【順位】
1位 京都（48/+13）
2位 鹿島（48/+13）
3位 柏（47/+11）
4位 町田（46/+14）
5位 広島（46/+12）
6位 神戸（46/+9）
7位 浦和（44/+10）
8位 川崎F（39/+9）
9位 C大阪（37/+3）
10位 岡山（36/＋2）
11位 福岡（36/+1）
12位 G大阪（34/-6）
13位 清水（31/-5）
14位 東京V（31/-9）
15位 FC東京（30/-8）
16位 名古屋（28/-7）
17位 湘南（25/-19）
18位 横浜FM（24/-8）
19位 横浜FC（22/-16）
20位 新潟（20/-19）
