加藤伸一氏はダイエー移転1年目はエースとして12勝ホークスが南海からダイエーに変わった1989年シーズンに大活躍したのが加藤伸一氏（KMGホールディングス硬式野球部監督）だ。高卒6年目の若き右腕は、夏場に3試合連続完投勝利をマークするなど、チーム勝ち頭の12勝を挙げ、新エースと呼ばれた。「この年は1年間、ホント怪我がなかったんでね」。オフに新監督に就任した元阪神、西武の田淵幸一氏からは早速、翌1990年の開幕投手