投手運用に課題を抱え続けるドジャース。率いるロバーツ監督の表情も重い(C)Getty Images悲願のワールドシリーズ連覇に邁進してきた“銀河系軍団”が泥沼にハマった。現地時間8月13日に敵地で行われたエンゼルス戦にドジャースは5-6と惜敗。これで今季の同カードでは屈辱の6連敗となり、ナショナル・リーグ西地区でも首位から陥落した。【動画】トラウトを翻弄しての奪三振！大谷翔平の圧巻投球を見るこの試合まで直近10試