迷惑系YouTuberとして名をはせた、へずまりゅう。動画撮影中の迷惑行為が原因で現在、執行猶予中の身だが、7月に行なわれた奈良市議会選挙で3位当選を果たし、なんと政治家に転身することに。投票という民意を勝ち取ってはいるが、その存在は物議を醸している。【画像】シカと戯れるへずまりゅう彼の更生は本物なのか？奈良公園のシカを観光客らの不適切行為から守りたい一心で政界へ進んだ彼の信念の先にあるものは何なのか？