東京VがG大阪FW唐山翔自を期限付き移籍で獲得東京ヴェルディは8月12日、ガンバ大阪からFW唐山翔自が期限付き移籍で加入したことを発表した。G大阪ユースから2020年にトップチームへの昇格を果たしていた唐山にとって、今回の期限付き移籍は愛媛FC、水戸ホーリーホック、ロアッソ熊本に続く4クラブ目の期限付き移籍となる。なお、期限付き移籍は26年1月31日まででG大阪とのすべての公式戦に出場することはできない。今シーズン