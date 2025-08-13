富士サファリパーク公式X (@fuji_safari1980)からクイズです。子グマ、木の枝を発見 👀とっても嬉しそうです~~ 🐻./ さて、この後どうなるでしょう?? ＼. (@fuji_safari1980より引用)子どもって、どうして長い棒を見ると拾わずにはいられないんですかね(笑) こちらは、富士サファリパークで2月20日に誕生した「アメリカグマ」の赤ちゃん(オス)と、お母さんグマです。いい感じの木の枝を見つけてしまった子グマちゃん