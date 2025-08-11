最近、「考えないといけないこと」が増えていませんか？ 新しい商品やサービスの企画。販売や宣伝の立案。マネジメント、採用、組織運営の戦略などなど……。でも、何時間も考え続けた結果、何も答えを得られなくてイライラする――そんな経験のある人が多いのでは。「その悩み、AIで解決できます」。そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ富士通KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をして