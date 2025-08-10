Ankerが2025年4月に新発売したワイヤレスイヤホン「Soundcore AeroClip」は、耳に入れないイヤーカフ型のため周囲の音を遮断せずダイナミックな音質を楽しめることに加えて、アクセサリーのように耳に装着するミニマルでストレスフリーな着け心地が特徴です。Soundcore AeroClipを実際に使用する機会が得られたので、着け心地や音を体感してみました。Soundcore AeroClip | オープンイヤーイヤホンの製品情報 | Anker Japan 公式オ