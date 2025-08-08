FC町田ゼルビアの2025後編今季前半戦の不振を払拭するリーグ５連勝を遂げ、J1再開前に優勝争いにも加わってきたFC町田ゼルビア。勝利の方程式を取り戻せた要因と今後の展望を、チームに密着して取材しているライターがレポートする。＞＞前編「今季序盤の不振と復活５連勝の中身」FC町田ゼルビアはJ1第24節東京ヴェルディ戦に勝利してリーグ５連勝。選手を労う黒田剛監督photo by Getty Images【気になった失点パターン】F