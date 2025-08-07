栃木県の林道で大量の畳が不法投棄され、道路は通行止めに。近くに住む方々の生活道路が使えなくなるなど影響が出ています。Nスタが向かったのは、栃木市にある林道。きれいな緑が広がるのどかな道で、普段はサイクリングやハイキングをする人が多い場所です。しかし今、ある問題が…栃木市生活環境部クリーン推進課成瀬友久さん「4月に不法投棄が確認された場所。畳が10枚ほど、建設廃材がトラック2台相当分」畳やがれきなどの