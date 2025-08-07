【漫画】本編を読む【ホラー、グロテスクな表現があります。苦手な人は閲覧注意！】あなたは「都市伝説」と聞くとどう思うだろうか。科学的根拠はなく、証拠も曖昧な話ばかりだが、心霊現象などに類する話と比べて「これはもしかして」と思わせるのが都市伝説の妙だと思う。さらに、誰かの体験談として語られると現実味が増し、より好奇心をかき立てられてしまうのは人間の性だろう。『カタリカ 語り禍』（逢縁奇演：原案、クラ