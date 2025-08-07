ロシアでロバをジップラインに乗らせる動画がＳＮＳテレグラムなどにアップされ批判殺到も、当局は「トラウマを与えた証拠がない」として罪に問わない意向だという。ロシアメディア「フォンタンカ」が先日、報じた。ロシアのダゲスタン共和国で、山の峡谷に張られた３００メートルのワイヤで、ロバが時速約４０キロメートルのスピードで滑降させられる動画が撮影され、ＳＮＳユーザーの間で騒動を巻き起こした。ロバは空中で