俳優の吉沢亮（31）が来年以降に上演予定のブロードウェイミュージカルで主演を務めることが「週刊文春」の取材で分かった。【画像】着物姿で…隣に並んで笑顔を見せる、三浦春馬さんと吉沢亮さんのツーショット吉沢といえば、2024年12月、泥酔して自宅の隣室に侵入する事件を起こしたが、主演を務めた映画『国宝』が大ヒット。スピード復活を果たした吉沢には“リアル舞台”が待ち受けているという。吉沢亮©時事通信社