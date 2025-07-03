¤³¤³1Ç¯¤Û¤É¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤«¤­É¹¤Î¤ªÅ¹¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ªº£¤¬¿©¤Ù¤É¤­¡¢²Æ¤Î¥¹¥¤¡¼¥ÄÇß±«Æþ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢µÞ·ã¤Ë½ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿6·î¸åÈ¾¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¹ó½ë¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤­É¹¤Ç¤¹¤Í¡ª ¤³¤³1Ç¯¤Û¤É¤Ç¿©¤Ù¥í¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ë¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤«¤­É¹¤Î¤ªÅ¹¤ò¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ë¤¯¤Æ¥Ð¥Æ¤½¤¦¤ÊÆü¤Ï¡¢Îä¤¿¤¤¤«¤­É¹¤ÇÎÃ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡©1. ¤Î¤ó¤Æ¤£¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦ÆüËÜÂçÄÌ¤ê¡Ë¤¹¤â¤â¼Ì¿¿¡§¤ªÅ¹¤«¤é2024Ç¯4·î¡¢°¦ÃÎ¸©¤ß¤è¤·»Ô¤ÇÂ¿